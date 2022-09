Evropske borze v nov teden z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 26. septembra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja dvignili nad petkove končne vrednosti. S tem so nekoliko okrevali po padcih iz prejšnjega tedna, ki so posledica vse večjih skrbi glede morebitne svetovne recesije. Britanski funt je v primerjavi z dolarjem krepko izgubil.