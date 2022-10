Prvi mož Unileverja prihodnje leto zapušča položaj

London, 1. oktobra - Glavni izvršni direktor britanskega koncerna Unilever Alan Jope bo konec leta 2023 po petih letih vodenja podjetja odstopil s položaja, so ta teden sporočili iz Unileverja. V podjetju, pod okrilje katerega sodijo znamke, kot so Dove, Knorr in sladoledi Magnum, so že začeli z iskanjem njegovega naslednika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.