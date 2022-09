Reporter o volitvah, referendumih in interpelacijah (26. 9.)

Ljubljana, 26. septembra - Silvester Šurla v komentarju Sovražnik samemu sebi piše o prihajajočih predsedniških in lokalnih volitvah, napovedanih referendumih in pričakovanih izzivih vlade Roberta Goloba. Po mnenju avtorja so volitve in referendumi pomembne tako za koalicijo kot za opozicijo, odločilno pa bo spopadanje s krizami s strani vlade in mnenje volivcev.