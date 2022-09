Ameriškim golfistom spet zmaga v predsedniškem pokalu

Charlotte, 26. septembra - Ameriški golfisti so zmagovalci predsedniškega pokala, tekmovanja med ZDA in preostalim svetom, ki se je ponoči po srednjeevropskem času končalo v Severni Karolini. Najboljši golfisti ZDA so že dvanajstič osvojili predsedniški pokal in premagali svetovno selekcijo (brez Evrope) s 17,5:12,5. Za ameriške profesionalce je to že deveta zmaga v nizu.