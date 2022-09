Močno deževje povzročilo poplavljanje predvsem Vipave in Logaščice

Ljubljana, 26. septembra - Močno deževje je povzročilo poplavljanje meteornih vod in porast nekaterih vodotokov, predvsem rek Vipava in Logaščica, ki sta tudi poplavljali. Veter je podrl več dreves zaradi razmočenega terena. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so skupno zabeležili 24 dogodkov, največ v občinah Vipava, Ajdovščina, Kranj, Ljubljana in Vrhnika.

Na delu so bile štiri poklicne gasilske enote in 18 prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci so črpali meteorno vodo iz objektov, zaščitili nekatere objekte s protipoplavnimi vrečam in odstranjevali podrta drevesa. Na cesto Bled-Bohinj in na železniško progo Jesenice Bohinjska Bistrica pri naselju Nomenj so se zvalile večje skale in onemogočile promet.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, možna bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno in deževno, popoldne bo zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj.

V sredo bo sprva delno jasno, po nižinah bo dopoldne precej nizke oblačnosti. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribih na zahodu bo občasno deževalo. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter.

V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni polovici Slovenije.