Volitve v BiH tudi letos po stari volilni zakonodaji

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Sarajevo, 28. septembra - Volilni zakon v Bosni in Hercegovini je že vrsto let razlog za napetosti v državi, do soglasja o spremembah zakona pa še vedno ni prišlo kljub posredovanju mednarodne skupnosti. Spremembe je pred volitvami hotel uvesti tudi visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt, a je zaradi pritiskov Bošnjakov od njih za zdaj odstopil.