BiH ima enega najbolj zapletenih volilnih sistemov

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Sarajevo, 28. septembra - V Bosni in Hercegovini bodo v nedeljo na splošnih volitvah glasovali za kandidate na treh ravneh oblasti. Več kot 7000 kandidatov se bo potegovalo za člane predsedstva BiH, parlamentov BiH in obeh entitet, Federacije BiH in Republike Srbske, predsednika in podpredsednika slednje ter člane skupščin desetih kantonov federacije.