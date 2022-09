Ljubljana, 25. septembra - Nogometaši Rogaške so v 9. krogu 2. SNL premagali Beltince s 3:1 in obdržali stik z najboljšimi. Za Aluminijem zaostajajo za točko, za Nafto dve in za Krko za štiri. Zanimivo je, da so gostje celo povedli, v drugem delu pa so gostitelji postavili stvari na svoje mesto.