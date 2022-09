Ekipa sveta osvojila pokal Laver

London, 25. septembra - Teniška ekipa sveta je zmagovalka pokala Laver. Po drugem dnevu so varovanci nekdanjega ameriškega zvezdnika Johna McEnroeja imeli zaostanek štirih točk, zadnji dan tekmovanja pa so v londonski Areni O2 dobili tri dvoboje. Odločilno 13. točko jim je priigral Američan Frances Tiafoe, ki je premagal Grka Stefanosa Cicipasa z 1:6, 7:6 (11) in 10:8.