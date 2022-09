Finance o težavah delodajalcev s sindikati in energetiko (26. 9.)

Ljubljana, 25. septembra - Lana Dakić v komentarju Delodajalci v primežu energetike in sindikatov piše o težavah delodajalcev s sindikati in energetiko. Poudarja, da imajo ob visokih cenah energentov in surovin, motnjah v dobavnih verigah, slabem gospodarskem razpoloženju in napovedih krize v vse več podjetjih menedžerji zdaj skrbi še s sindikati.