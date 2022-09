Moskva obljubila odpravo napak pri mobilizaciji

Moskva/Mahačkala, 25. septembra - Ruske oblasti so danes obljubile, da bodo odpravile napake pri mobilizaciji ljudi za boj v Ukrajini. V javnosti je namreč završalo, ker so bili po pomoti vpoklicani študenti, starejši in bolni. Ko je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo razglasil delno mobilizacijo, je dejal, da bodo vpoklicali le tiste z ustreznim znanjem in izkušnjami.