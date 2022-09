Na Kanarskih otokih padla rekordna količina padavin

Las Palmas, 25. septembra - Na Kanarskih otokih so danes zabeležili rekordne količine padavin, saj je padlo do 165 litrov padavin na kvadratni meter. Špansko otočje v Atlantiku je dosegla tropska nevihta Hermine, ki je povzročila obilne padavine, sprožili so se številni plazovi, ponekod je bila prekinjena oskrba z elektriko, nekatere ceste pa so zaprli.