Ob obilnih padavinah gasilci popoldne posredovali na območju Ajdovščine in Vipave

Ajdovščina, 25. septembra - Na območju Ajdovščine in Vipave je v popoldanskih urah zaradi obilnih padavin poplavilo kletne in pritlične prostore več stanovanjskih objektov. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je poplavljena tudi lokalna cesta v Dupljah in podvoz pod hitro cesto v Vipavi. Na terenu pomagajo gasilci in člani občinskih štabov civilne zaščite.