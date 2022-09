V New Yorku na koncertu Global Citizen tudi Pahor

New York, 25. septembra - V newyorškem Centralnem parku je v soboto potekal koncert Global Citizen, na katerem so zbirali sredstva za boj proti revščini in podnebnim spremembam. Udeležence koncerta je preko video povezave pozdravil ameriški predsednik Joe Biden, slovenski predsednik Borut Pahor pa je množico nagovoril v živo.