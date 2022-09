Na pogajanjih za javni sektor o še odprtih vprašanjih plačnega dogovora

Ljubljana, 26. septembra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo danes poskušali uskladiti o vprašanjih, ki še ostajajo odprta, potem ko so se pred tednom dni precej približali dogovoru o plačah. Ali so bodo uspeli uskladiti in dogovor danes tudi že parafirali, je težko napovedati, saj bo, kot pravijo v sindikatih, to odvisno od poteka današnjih pogajanj.