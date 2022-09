Objavili prvo sliko nagrobne plošče kraljice Elizabete II.

London, 25. septembra - Nekaj dni pred ponovnim odprtjem gradu Windsor za obiskovalce so v Veliki Britaniji prvič objavili sliko nagrobne plošče kraljice Elizabete II., ki so jo pokopali v ponedeljek, in njene ožje družine. Plošča je izdelana iz ročno klesanega črnega belgijskega marmorja, so sporočili iz Buckinghamske palače.