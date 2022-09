V nesreči pri obnovi betonske ograje huje poškodovan delavec

Ljubljana, 25. septembra - Na območju Bežigrada v Ljubljani se je v petek popoldne pri obnovi betonske ograje ta podrla in padla na delavca ter ga stisnila ob tla. Delavca, ki je huje poškodovan, so odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje je ogroženo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.