Ob padavinah naraščanje rek, najbolj bodo narasle reke v zahodni, južni in osrednji Sloveniji

Ljubljana, 25. septembra - Vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja bodo tudi posamezne nevihte. Reke v večjem delu države bodo naraščale. Najbolj bodo narasle reke v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, ponekod bo lahko prišlo do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda.