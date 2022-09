Vreme: Oblačno s pogostimi padavinami

Ljubljana, 25. septembra - Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja bodo tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, ob morju do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, ob morju tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo oblačno in deževno. Ob morju bo pihal jugo. V sredo bo na vzhodu delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V hribih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto. V višinah priteka z jugozahodnim vetrom topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami. Več dežja bo v krajih zahodno in južno od nas, kjer bodo tudi posamezne nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal okrepljen jugo. V ponedeljek bo v krajih južno od nas več oblačnosti, predvsem dopoldne bo tam občasno še deževalo. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne plohe.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V ponedeljek bo obremenitev prehodno nekoliko popustila, vremenski vpliv bo še vedno zmerno obremenilen.