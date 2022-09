Z raziskavo do novih spoznanj o Nanoški bitki

Vipava, 25. septembra - Aprila letos so Primorci zaznamovali 80. obletnico italijanske ofenzive na Nanosu, ki je v ljudskem spominu znana kot Nanoška bitka. Tematiko je pred leti začel proučevati Primož Plahuta, ki se mu je pridružilo okoli 30 posameznikov in organizacij. Odkrili so nekaj zanimivih novih dejstev o bitki, ki jih je Plahuta ta teden tudi javno predstavil.