Matiček za najboljšo predstavo v Maribor, največ nagrad Loškemu odru

Postojna, 25. septembra - V Postojni so v soboto zvečer ob koncu 60. Linhartovega srečanja, na katerem je tekmovalo sedem ljubiteljskih gledaliških predstav, podelili štiri matičke in tri posebna priznanja. Matička za najboljšo predstavo v celoti je prejela Slava Klavora Spomenik v izvedbi gledališke skupine PMM iz Maribora, največ nagrad pa so dobili igralci Loškega odra.