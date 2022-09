Krimovke do prve zmage v ligi prvakinj

Most, 24. septembra - Rokometašice Krima Mercatorja so na tekmi 3. kroga lige prvakinj v gosteh premagale češki Banik iz Mosta z 42:29 (21:13). Za ljubljansko ekipo je to prva zmaga v skupini A po porazih proti romunski Bukarešti in norveškemu Kristiansandu. V naslednjem krogu, 9. oktobra, se bo v Stožicah pomerila z madžarskim Ferencvarosem.