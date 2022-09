Kitajski zunanji minister v ZN pozval k diplomatski rešitvi konflikta v Ukrajini

New York, 24. septembra - Kitajski zunanji minister Wang Yi je danes v svojem nagovoru svetovnim voditeljem na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku pozval Rusijo in Ukrajino, naj ne dopustita, da se "posledice njune vojne razširijo", ob tem pa pozval k diplomatski rešitvi konflikta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.