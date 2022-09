V Otoku pri Metliki slovesnost v spomin medvojnega reševanja zavezniških letalcev

Metlika, 24. septembra - V Otoku pri Metliki so se spomnili dogodkov leta 1944, ko so slovenski partizani iz nemškega ujetništva pri Mariboru rešili več kot sto zavezniških vojnih ujetnikov, zavezniki pa so jih s tega belokranjskega partizanskega letališča prepeljali v zavezniško misijo v italijanski Bari. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Marjan Šarec.