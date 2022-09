Sladka Istra danes kljubuje negotovi vremenski napovedi, v nedeljo odpovedana

Koper, 24. septembra - Osrednja koprska trga sta bila danes zasedena s stojnicami z različnimi sladkimi dobrotami. Potekala je namreč 14. izvedba festivala Sladka Istra. Po dveh letih so se spet predstavili ponudniki iz vse Slovenije in iz tujine. Dogodek bi se moral odvijati še v nedeljo, a so ga organizatorji zaradi slabe vremenske napovedi odpovedali.