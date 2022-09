Ljubljana, 24. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na primorski avtocesti zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pot se podaljša za pol ure. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj med razcepoma Kozarje in Koseze proti Gorenjski, severni obvoznici.