Na Letališču Portorož napovedujejo prenovo terminala in redne linije

Sečovlje, 24. septembra - V Sečovljah so danes obeležili 60 let delovanja Letališča Portorož in predstavili načrte. Prenovili bodo potniški terminal in na strehah postavili sončne elektrarne. Družba Van Air Europe bo v prihodnjem letu predvidoma dvakrat na teden prevažala potnike v Brno, Prago in Budimpešto. Dogovarjajo se o rednih poletih v Beograd in Lugano.