Samsonova in Zheng v finalu Tokia

Tokio, 24. septembra - V finalu teniškega turnirja WTA 500 v Tokiu se bosta pomerili Rusinja Ljudmila Samsonova in Kitajka Zheng Qinwen. Rusinja je v polfinalu premagala Kitajko Zhang Shuai s 7:6 (4) in 6:2. Devetnajstletna Zheng je, prav tako v kitajsko-ruskem polfinalu, premagala četrto nosilko turnirja Veroniko Kudermetovo s 5:7, 6:3 in 7:6 (3).