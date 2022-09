Federer končal izjemno teniško kariero s porazom v paru skupaj z Nadalom

London, 24. septembra - Švicar Roger Federer ter njegov dolgoletni prijatelj in rival Španec Rafael Nadal sta v Laverjevem pokalu v Londonu s 6:4, 6:7 (2) in 9:11 izgubila proti Američanoma Francesu Tiafoeu in Jacku Socku. To je bila zadnja tekma v izjemni teniški poklicni karieri 41-letnega Federerja, ki ima dvajset naslovov na turnirjih za grand slam.