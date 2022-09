Zunanja ministrica v New Yorku gostila srečanje Zelene skupine

New York, 23. septembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob robu Generalne skupščine ZN v New Yorku sodelovala na več ministrskih dogodkih in dvostranskih srečanjih ter podpisala sporazum o gospodarskem sodelovanju s Kirgizistanom. Na sedežu slovenske misije pri ZN je gostila delovno srečanje Zelene skupine.