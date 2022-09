V sklopu evropskega tedna športa v Ljubljani danes in jutri Olimpijski festival

Ljubljana, 24. septembra - Po petkovi osrednji prireditvi ob dnevu slovenskega športa na Kongresnem trgu v Ljubljani bo danes in v nedeljo v sklopu evropskega tedna športa na vrsti še Olimpijski festival. Otroci in mladi bodo lahko na enem mestu spoznali skoraj 40 športnih disciplin, srečali vrhunske športnike in se z njimi pomerili v športnih izzivih.