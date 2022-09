DZ soglasno za začasne ukrepe za manj posledic draginje pri prejemnikih otroškega dodatka

Ljubljana, 23. septembra - DZ je s 65 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o začasnih ukrepih za manj posledic draginje pri prejemnikih otroškega dodatka. Družine z otroki, upravičene do tega dodatka, bodo novembra, decembra in januarja za vsakega otroka ob otroškem dodatku dobile draginjski dodatek. Izplačan bo v višini otroškega dodatka, ki ga dobijo za prvega otroka.