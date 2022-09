Abas: Izrael ni več zanesljiv partner v mirovnem procesu

New York, 23. septembra - Izrael namerno ovira napredek pri iskanju rešitev dveh držav in ne more več veljati za zanesljivega partnerja v mirovnem procesu, je danes v govoru v Generalni skupščini ZN dejal palestinski predsednik Mahmud Abas. Hkrati je izraelske oblasti obtožil, da vojski dajejo popolno svobodo pri ubijanju in drugi pretirani uporabi sile proti Palestincem.