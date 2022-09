Evropske borze navzdol; nafta cenejša, evro znova izgubil

London/Frankfurt/Pariz, 23. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znova znižali in sledili padcem na newyorških borzah. Na delniških trgih še vedno prevladuje strah pred recesijo, potem ko so centralne banke ta teden zvišale ključne obrestne mere, da bi zamejile zgodovinsko visoke ravni inflacije. Nafta se je pocenila, tečaj evra se je znižal.