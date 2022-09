Število okužb s koronavirusom na zahodu in severu Evrope narašča

Pariz/Bruselj/London/Koebenhavn, 23. septembra - V zahodnih in severnih evropskih državah, kjer prevladuje hladnejše in bolj vlažno vreme, se viša število primerov novega koronavirusa, kar bi lahko kazalo na nov val okužb. Vse več covidnih bolnikov in hospitalizacij med drugim beležijo v Belgiji, Angliji, Walesu, Franciji in na Danskem, poročajo tuje tiskovne agencije.