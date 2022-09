Vreme: Ponoči se bo od zahoda zmerno pooblačilo

Ljubljana, 23. septembra - Zvečer bo še pretežno jasno, ponoči se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo v vzhodni Sloveniji še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, ob morju in na vzhodu do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo se bo dež okrepil in do jutra razširil nad večji del Slovenije. V nedeljo bo oblačno in deževno. Več dežja bo v zahodni Sloveniji, kjer bodo tudi posamezne nevihte. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in Alpami počasi slabi. Nad naše kraje z zahodnim vetrom priteka nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo oblačnost od zahoda povečala. Ob severnem Jadranu bo začel pihati šibak jugo. V soboto bo v krajih vzhodno od nas še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo. Popoldne bo predvsem v krajih zahodno in južno od nas začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Biovreme: V soboto bo vremenska obremenitev naraščala. V nedeljo bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.