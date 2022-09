SBI TOP padel še šesti trgovalni dan zapored

Ljubljana, 23. septembra - Na ljubljanski borzi se je s padcem indeksa SBI TOP danes zaključil še šesti zaporedni negativni trgovalni dan. SBI TOP je ob skupnem prometu 1,35 milijona evrov izgubil 1,71 odstotka in končal pri 1022,81 točke. Najbolj prometne so bile delnice Krke, ki so padle za poldrugi odstotek.