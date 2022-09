Ob dnevu slovenskega športa številni odzivi športnikov in zvez

Ljubljana, 23. septembra - V Sloveniji danes praznujemo državni praznik, dan slovenskega športa, ki je tudi prvi dan evropskega tedna športa. Ob prazniku, ki je bil uveden leta 2020 na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, so o pomenu športa in gibanja spregovorili številni slovenski športniki in zveze. Osrednja prireditev je bila na Kongresnem trgu v Ljubljani.