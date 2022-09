Krka z novo zmago vztraja na vrhu 2. SNL

Ljubljana, 23. septembra - Nogometaši Krke so še naprej na vrhu 2. slovenske lige. V 9. krogu so Novomeščani s 3:1 premagali Bilje in imajo dve točki prednosti pred Nafto, ki je bila z 2:0 boljša od zadnjeuvrščenega Triglava. Še točko več na tretjem mestu zaostaja Aluminij, ki je s 3:1 odpravil Bistrico. Krka in Aluminij imata še tekmo v dobrem v primerjavi z Nafto.