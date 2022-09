ZDA, Japonska in Južna Koreja svarijo Severno Korejo pred jedrskimi poskusi

New York, 23. septembra - Zunanji ministri ZDA, Japonske in Južne Koreje so opozorili Severno Korejo, da bo mednarodna skupnost na vsak morebiten jedrski poskus odgovorila močno in odločno. Trojica ministrov je na srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN Pjongjang pozvala, naj se vrne za pogajalsko mizo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.