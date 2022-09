Ljubljana, 23. septembra - Podjetje Lidl Slovenija in dobavitelj AIA obveščata o odpoklicu izdelkov Perutninske hrenovke Wudy v 250-gramskem pakiranju in Perutninske hrenovke s sirom Wudy v 150-gramskem pakiranju, saj je bila v živilu ugotovljena prisotnost bakterije listeria monocytogenes. Stranke pozivajo, da zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo.

Odpoklic Perutninskih hrenovk Wudy v 250-gramskem pakiranju velja za naslednje lote in roke uporabe:

LOT številka 1825669, rok uporabnosti 23. 09. 2022.

LOT številka 1896612, rok uporabnosti 25. 10. 2022.

LOT številka 1911205, rok uporabnosti 2. 11. 2022.

LOT številka 1929751, rok uporabnosti 9. 11. 2022.

LOT številka 1936492, rok uporabnosti 13. 11. 2022.

Odpoklic Perutninskih hrenovk s sirom Wudy v 150-gramskem pakiranju velja za naslednje lote in roke uporabe:

LOT številka 1830273, rok uporabnosti 24. 09. 2022

LOT številka 1852306, rok uporabnosti 4. 10. 2022

LOT številka 1873167, rok uporabnosti 15. 10. 2022

LOT številka 1888241, rok uporabnosti 23. 10. 2022

LOT številka 1911205, rok uporabnosti 2. 11. 2022

LOT številka 1921601, rok uporabnosti 10. 11. 2022

LOT številka 1947696, rok uporabnosti 19. 11. 2022

Omenjeni izdelki so se prodajali pri podjetju Lidl Slovenija. Kupci lahko izdelke vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin, kupnino bodo povrnili tudi brez predložitve računa.

V odpoklic so zajeti izključno loti in roki uporabe, ki so navedeni zgoraj. Ostali izdelki niso predmet odpoklica. Lidl Slovenija in dobavitelj AIA se vsem kupcem opravičujeta za nastale nevšečnosti.