Fakulteta za tehnologijo polimerov dobila tri nove soustanovitelje

Slovenj Gradec, 23. septembra - Fakulteta za tehnologijo polimerov je dobila tri nove soustanovitelje. Z njimi so dopolnili ustanoviteljsko strukturo, ki zdaj pokriva vse pomembnejše tehnologije predelave polimernih materialov, kar je z vidika strateške in vsebinske usmeritve na študijskem in raziskovalnem področju izredno pomembno za nadaljnji razvoj, so sporočili.