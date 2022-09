V Hidrii Advancetec se pripravljajo na električno prihodnost

Idrija, 23. septembra - V poslovni enoti koncerna Hidria s sedežem v Tolminu, Hidrii Advancetec, so danes pripravili dan odprtih vrat, na katerem so predstavili načrtovanje in izdelavo različnih inovativnih sistemov za avtomobilsko industrijo. Trenutno razvijajo tudi merilnik navora za električna kolesa, sicer pa proizvajajo ogrevalne svečke za dizelske motorje.