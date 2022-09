Preiskovalci niso potrdili sumov nasilja nad ukrajinskimi sirotami pri Postojni

Koper, 23. septembra - Koprski kriminalisti so v sodelovanju s centrom za socialno delo in drugimi državnimi ustanovami zaključili preiskavo prijav domnevnega nasilja nad ukrajinskimi otroki v sirotišnici v Slavini pri Postojni. Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, niso potrdili utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja.