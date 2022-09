Japonska, Hongkong in Tajska napovedale sproščanje omejitev za zajezitev epidemije covida-19

New York/Bangkok/Hongkong, 23. septembra - Oblasti na Japonskem, Tajskem in v Hongkongu so napovedale sproščanje ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 za turiste. Japonska in Tajska bosta omejitve odpravili oktobra, v Hongkongu pa bodo nova pravila začela veljati že v ponedeljek. Sproščanje ukrepov je sicer del prizadevanj oblasti za oživitev turizma.