Pred Narodnim muzejem v Ljubljani slovesno odprli letošnje DEKD

Ljubljana, 23. septembra - Na muzejski ploščadi pred Narodnim muzejem Slovenije so odprli letošnje 32. dneve evropske kulturne dediščine (DEKD) in 10. teden kulturne dediščine. Kulturna dediščina nosi v sebi univerzalne vrednote, te pa moramo ohranjati tudi za prihodnje rodove, je dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko. Dogodki se bodo vrstili od Porabja do Trsta.