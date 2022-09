DVK določila datume predčasnega glasovanja za predsedniške volitve

Ljubljana, 23. septembra - Državna volilna komisija (DVK) je kot datume za predčasno glasovanje na volitvah za predsednika republike določila 18., 19. in 20. oktober. Volišča za predčasno glasovanje bodo odprta od 7. do 19. ure, zanj pa ni potrebna nikakršna prijava. Volivci za predčasno glasovanje potrebujejo le osebni dokument, so danes sporočili iz DVK.