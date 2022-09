V Prešernovem gledališču uprizoritev sodobne drame Ivana Viripajeva

Kranj, 23. septembra - Prešernovo gledališče Kranj za drugo premiero nove gledališke sezone pripravlja uprizoritev sodobne drame ruskega pisatelja Ivana Viripajeva Zaprta študija. "New Constructive Ethics" v režiji Nine Rajić Kranjac. Ustvarjalci so predstavo, ki presega meje gledališkega odra, osvetlili na današnji novinarski konferenci.