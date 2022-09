Opita v šolo pripeljala otroka

Velenje, 23. septembra - Velenjski policisti so zjutraj pri kontroli prometa v okolici ene od velenjskih šol ustavili voznico osebnega vozila, ki je kazala očitne znake opitosti. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela dobrih 1,8 promila alkohola v krvi, zato so jo pridržali. Voznica je pred tem v šolo pripeljala otroka, so sporočili s policijske uprave Celje.