Lani počasno okrevanje potovanj s turističnimi agencijami

Ljubljana, 25. septembra - Število domačih turistov in izletnikov, pa tudi število tujih turistov, ki so potovali s slovenskimi agencijami, se je lani začelo povečevati, vendar je bilo še vedno precej manjše kot pred epidemijo covida-19, je ta teden sporočil državni statistični urad. Enodnevni izletniki so se lani pogosteje kot v tujino podali po domači državi.